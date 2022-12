Maltempo: Pedica (+Eu), su dissesto idrogeologico politica ha sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continuiamo a commentare le tragedie del maltempo, a vedere le immagini di città allagate, come Roma, ma si continua a non far nulla per prevenire i problemi. E su questo è inutile nascondersi dietro un dito: la politica ha le sue responsabilità. Bisogna contrastare i mutamenti climatici, ma va cambiata la politica del non fare e del non decidere mai". Lo dichiara in una nota Stefano Pedica, segretario del Lazio di Più Europa. "I tanti problemi legati al maltempo di questi giorni - sottolinea Pedica - devono ancora una volta farci riflettere sugli errori commessi, sulle tante costruzioni abusive o condonate, spuntate come funghi a ridosso delle zone a rischio idrogeologico. Bisogna poi aumentare il numero degli uomini e dei mezzi per difendere il territorio e denunciare le costruzioni realizzate nelle zone a rischio. Continuiamo a lamentarci, a piangere altri morti per colpa di una politica che parla di disastri ambientali senza però impegnarsi seriamente per prevenirli", aggiunge Pedica. (com)