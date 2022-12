Legge Bilancio: Gasparri (FI), soddisfatti, ma lavoriamo per migliorarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Nell'esame della manovra di bilancio chiederemo più risorse per quanto riguarda la sicurezza, le pensioni minime, l'assunzione dei giovani e soprattutto garanzie per il pagamento dei crediti del bonus edilizia. Queste le priorità di Forza Italia che avanzeremo in coerenza con il nostro programma e con quello della maggioranza. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora ma continuiamo a lavorare per migliorare la manovra affinché avvenga quel cambiamento di cui il nostro Paese necessita". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ai Tg. (Rin)