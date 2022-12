Milano: tensioni nel corte antirazzista, ferito un agente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica, partecipato dalla Polizia di Stato con l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza,predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi è impiegato nella gestione di due cortei pomeridiani che stanno interessando ilcentro cittadino. Si tratta, da una parte, di un corteo della Rete Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale che da Piazza Fontanagiunto in largo Cairoli e di uno preavvisato dal Coordinamento Uniti contro la Guerra che, con partenza da piazza Cadorna, si concluderà inpiazza Santa Maria delle Grazie. Dal corteo partito da piazza Fontana e poi giunto in Largo Cairoli, si è staccato un gruppo di circa 70 persone che, esponendo striscioni e accendendo fumogeni, non attendendosi a quanto preavvisato e contravvenendo alle indicazioni di via Fatebenefratelli, ha tentato di accedere in gruppo in foro Bonaparte facendo pressione per alcuni minuti sui reparti inquadrati di Polizia e Carabinieri. Le forze dell'ordine hanno contrastato e respinto i facinorosi riconducibili all'area antagonista. Nelle brevi ma concitate fasi di contatto, è stato ferito un funzionario di Polizia. (Com)