Usa-Brasile: consigliere Sullivan domani a Brasilia, previsto incontro con Lula

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Unit, Jake Sullivan, sarà a Brasilia lunedì 5 dicembre, per una serie di incontri con i rappresentanti delle amministrazioni del presidente Jair Bolsonaro e del suo successore, il presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva. Sullivan incontrerà il segretario per gli Affari strategici brasiliano, Flavio Rocha, il presidente eletto Lula e il senatore Jacques Wagner. Particolare attenzione sarà dedicata al futuro della cooperazione bilaterale nell’ambito di una serie di sfide strategiche, come il contrasto al cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, la democrazia e la gestione dei flussi migratori. (Was)