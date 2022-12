Business news: Perù, S&P, prevista crescita del 2,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating S&P ha lasciato invariata la stima di crescita del Perù per il 2023, che dovrebbe attestarsi al 2,5 per cento, rispetto al 2,2 per cento registrato nel 2022. Nel 2024 si prevede una crescita del 3,1 per cento. Il presidente Castillo, si legge nel rapporto dell’agenzia di rating, continua ad affrontare una significativa opposizione in parlamento, dopo i diversi procedimenti di impeachment falliti contro di lui. Ne è derivata una situazione di stallo politico, che limiterà gli investimenti nei prossimi trimestri e manterrà la crescita ben al di sotto del trend, stimato tra il 3 e il 3,5 per cento. Anche i consumi hanno iniziato a diminuire nel terzo trimestre, frenati dall'inflazione record (8,3 per cento su anno a ottobre), che ha spinto la Banca centrale ad alzare il tasso di interesse di riferimento al 7,25 per cento, il livello più alto da oltre 20 anni. Per S&P prospettive di crescita globale più deboli manterranno la domanda di rame, il maggiore prodotto di esportazione del Perù, contenuta nel 2023. (Res)