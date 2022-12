Legge Bilancio: Meloni, misura contro aziende "apri e chiudi", piaga di evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa manovra finanziaria nessuno dice che c'è una bella misura contro le aziende 'apri e chiudi'", una "piaga che vale miliardi di evasione l'anno". Lo ha detto in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo i provvedimenti sin qui assunti dal suo esecutivo. "Se l'Agenzia delle entrare vede che qualcosa non funziona su come ti stai muovendo ti può chiudere la partita Iva e per riaprirla devi presentare una fideiussione", ha spiegato aggiungendo che si tratta di un provvedimento che colpisce la concorrenza sleale. (Rin)