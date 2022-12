Open: Gasparri (FI), non mi farò intimidire da Anm, andrò in Toscana pubblicamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Anm della Toscana definisce sorprendente la mia richiesta al ministro Nordio di valutare l'ipotesi di un'ispezione sui magistrati dell’Anm Toscana che criticano la decisione dello stesso Nordio di disporre un'ispezione su alcuni magistrati che operano a Firenze. Sono io che sono sorpreso dalle intimazioni dell’Anm. La magistratura non è sottratta al rispetto delle leggi. E troppe pagine inquietanti hanno scritto le toghe. Penso ad esempio al fatto di non aver informato il Parlamento che si stava occupando della vicenda Open Arms delle intercettazioni che riguardavano Ong e mercanti di persone. Questi signori dell’Anm della Toscana imparino che la legge vale anche per loro. Sono sorpreso da questo atteggiamento, che potrebbe sembrare quasi eversivo, di toghe che ancora una volta si ribellano alle ispezioni più che dovute da parte del governo e cercano di intimidire il Parlamento. Non mi farò intimidire da voi e verrò in Toscana pubblicamente per dire quello che penso di certi atteggiamenti. Potete far paura ai disonesti, non alla gente libera e perbene". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)