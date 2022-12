Reddito cittadinanza: Meloni, graduale eliminazione a favore di dignità lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la graduale eliminazione del Reddito di cittadinanza "voglio aiutare le persone a uscire dalla loro condizione di povertà con il lavoro, perché il lavoro ti può portare ovunque mentre il Reddito di cittadinanza ti mantiene dove sei, non c'è scampo: in quella condizione eri e in quella condizione ti troverai e per più anni lo percepirai più sarai difficile da reinserire nel mercato del lavoro, mentre quando tu cominci a lavorare puoi crescere e non sai dove questo ti può portare". Lo ha detto in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo i provvedimenti sin qui assunti dal suo esecutivo. "Questo voglio fare io: regalare la dignità del lavoro a tante persone che non meritano di essere mantenute da certi politici che magari poi vanno in campagna elettorale a cercare di riprendersi indietro quello che sono convinti di aver dato. Io non voglio che la gente sia costretta a votarmi, voglio che la gente mi voti per scelta, non perché pensi di non avere scelta e voglio costruire quella scelta e quella libertà", ha argomentato Meloni. (Rin)