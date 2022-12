Santa Barbara: Meloni, da governo profonda gratitudine a eroi di bene comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno di Santa Barbara, patrona di Vigili del fuoco, Marina militare, artiglieri e genieri dell'Esercito, omaggiamo gli eroi che mettono a repentaglio la loro vita per il bene comune operando in ogni scenario di soccorso ed emergenza, come nel tragico attuale scenario di Ischia. A nome del governo italiano, i nostri auguri e la nostra profonda gratitudine". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)