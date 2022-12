Iraq: forze armate, al via dispiegamento guardie di frontiera irachene e Pershmerga ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell’Iraq hanno annunciato l’inizio del dispiegamento delle guardie di frontiera aggiuntive per controllare i confini con Iran e Turchia. Lo ha reso noto il portavoce delle forze armate, il generale Yahya Rasool, in una conferenza stampa, spiegando che il premier Mohammed Shia Sudani ha emesso un ordine per rafforzare il controllo delle frontiere per “garantire che i confini siano ben protetti”. “Baghdad cerca di consolidare le sue buone relazioni con tutti i vicini e non accetta che il suo territorio sia usato per attaccare altri Paesi”, ha spiegato il generale, sottolineando che l’obiettivo delle forze irachene è preservare la sicurezza e la sovranità dell’Iraq. “È in corso una fruttuosa cooperazione con i Pershmerga (le Forze armate della regione autonoma del Kurdistan iracheno). Lavoriamo insieme per proteggere i confini”, ha concluso. (segue) (Res)