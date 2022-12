Iraq: forze armate, al via dispiegamento guardie di frontiera irachene e Pershmerga ai confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 30 novembre, l'emittente curdo irachena "Rudaw", aveva fatto sapere che i governi di Erbil e Baghdad avevano raggiunto un accordo per il dispiegamento di un numero maggiore di guardie di frontiera. L'intesa sarebbe stata raggiunta a margine della recente visita del presidente della regione del Kurdistan, Nechirvan Barzani, a Baghdad. La coalizione per l’amministrazione dello Stato, la più grande coalizione nel parlamento iracheno che comprende la maggior parte delle forze curde, sciite e sunnite, aveva annunciato in precedenza di aver tenuto "dialoghi ad alto livello e incontri per prevenire la violazione della sovranità irachena da parte di qualsiasi parte esterna", sottolineando "l’impegno dell'Iraq per impedire l'uso delle sue terre come trampolino di lancio per destabilizzare la sicurezza dei Paesi vicini". (segue) (Res)