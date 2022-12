Iraq: forze armate, al via dispiegamento guardie di frontiera irachene e Pershmerga ai confini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, i Guardiani della rivoluzione iraniana hanno ripreso a colpire la regione autonoma del Kurdistan iracheno e anche alcune città a maggioranza curda dell’Iraq federale con l’obiettivo di mirare soprattutto ai gruppi curdo-iraniani ospitati nella regione, come il Partito democratico del Kurdistan iraniano (Pdki), il Partito della libertà del Kurdistan (Kff) e il Partito Komala accusati da Teheran di fomentare e sostenere le rivolte in corso da metà settembre nel Paese. Parallelamente, la Turchia, nella notte tra il 19 e il 20 novembre, ha lanciato l’operazione militare denominata “Spada ad artiglio” (Pence Kilici), volta a colpire i gruppi curdi nel nord della Siria e dell'Iraq. Alla luce di ciò, il primo ministro iracheno Mohammed Shia al Sudani aveva affermato che il governo avrebbe preso misure per contrastare le violazioni della sovranità territoriale irachena, valutando l’ipotesi di schierare guardie di frontiera in alcune zone. "Qualsiasi aggressione su terre irachene, siano esse iraniane o turche, è categoricamente respinta dal governo”, aveva dichiarato il premier. (Res)