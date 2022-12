Lega: Cecchetti, avanti insieme per campagna elettorale in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo alla terza domenica consecutiva di congressi provinciali della Lega in Lombardia. Un'altra domenica di partecipazione, confronto interno e democrazia: così dopo aver rinnovato nelle due precedenti domeniche le segreterie provinciali di Bergamo e Mantova, questo fine settimana i nostri militanti hanno scelto i loro segretari provinciali a Como, Cremona, Lodi, Pavia e Varese e lo stanno scegliendo questo pomeriggio a Brescia. La Lega è l'unica vera forza politica di territorio e popolo che fa confrontare i propri iscritti, che ha una dialettica e una democrazia interna a ogni livello: complimenti a tutti i nostri militanti per l'altissima percentuale di partecipazione, oltre al 70 per cento, a questi momenti congressuali e complimenti ai nuovi segretari provinciali o a quelli confermati. Una partecipazione importante che conferma quanto il nostro movimento in Lombardia è in salute, radicato nelle comunità e vivace e attivo. Ora avanti tutti insieme per prepararci a condurre compatti e uniti una campagna elettorale pancia a terra per le elezioni regionali in Lombardia." Lo dichiara l'onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. (Com)