Legge Bilancio: Gelmini (Azione-Iv), sbagliato chiedere altri sacrifici a ceto medio

22 luglio 2021

- "Se si sceglie di tagliare le pensioni sopra 2 mila euro lordi, se l’intervento aggiuntivo sul cuneo fiscale è solo per redditi fino a 20 mila euro, se non si finanzia il Family act, non si fa altro che infierire sul ceto medio già impoverito. Sbagliato chiedere loro altri sacrifici". Lo scrive su Twitter la senatrice di Azione-Italia viva, Mariastella Gelmini, commentando l'ammissione del ministro della Difesa, Guido Crosetto, circa l'impoverimento del ceto medio. (Rin)