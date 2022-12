Difesa: eserciti Egitto e Sudan conducono esercitazione congiunta per protezione confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eserciti di Egitto e Sudan hanno lanciato l’esercitazione “Guardian of the South 2” per favorire la protezione dei confini. Secondo quanto riferito dai media egiziani, l’esercitazione coinvolge diversi membri delle guardie di frontiera dell’Egitto e della fanteria sudanese. La prima fase dell’iniziativa prevedeva l’organizzazione di un’esposizione delle armi e dei dispositivi utilizzati nel campo della sicurezza delle frontiere e della lotta al contrabbando. Le due parti hanno poi ricevuto alcune lezioni teoriche e pratiche per favorire lo scambio di esperienze e conoscenze.(Cae)