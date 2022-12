Usa: assistente segretario di stato per gli affari economici a Londra e Berlino dal 4 all'8 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente segretario di stato Usa per gli affari economici e commerciali, Ramin Toloui, si recherà dal 4 all'8 dicembre a Londra e Berlino per discutere questioni bilaterali e multilaterali, gli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture, la sicurezza alimentare e il supporto e l'assistenza all'Ucraina. Lo riferisce una nota del Dipartimento di stato. Mentre sarà a Londra il 5 e 6 dicembre, Toloui terrà incontri con l'Ufficio per gli Esteri, il Commonwealth e lo Sviluppo, il Tesoro e il Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari rurali. A Berlino, il 7 dicembre, Toloui terrà incontri presso il ministero degli Esteri tedesco, il ministero delle Finanze e il ministero degli Affari economici e dell'Azione per il clima. (Was)