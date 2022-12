Siria: scontri tra forze di sicurezza e manifestanti nel sud, almeno un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le forze di sicurezza siriane hanno aperto il fuoco contro i manifestanti che hanno preso d'assalto un edificio governativo a Sweida, nel sud della Siria, causando la morte di una persona. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio, secondo la quale i manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro il deterioramento delle condizioni di vita. L’emittente locale “Suwayda 24” ha trasmesso immagini che mostrano decine di persone pronunciare lo slogan: “Il popolo vuole la caduta del regime” davanti all’edificio. I media statali siriani hanno affermato che decine di "fuorilegge" hanno preso d'assalto l'ufficio del governatore e bruciato alcuni documenti ufficiali. Negli ultimi giorni il governo di Damasco ha adottato alcune misure tra cui un aumento del razionamento dell’elettricità. La Siria è alle prese con una profonda crisi economica con il novanta per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, secondo i dati dell’Onu.(Res)