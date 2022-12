© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ho grande rispetto istituzionale e internazionale, non parlo male di lei all'estero e non manco mai di rispetto alla sua famiglia come hanno fatto con me". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)