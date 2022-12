© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il governo attuale è difficile organizzare un rave illegalmente perché le regole si rispettano". Lo ha detto in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo i provvedimenti sin qui assunti dal suo esecutivo. "Quell'Italia nella quale lo Stato vessa le persone per bene e fa finta di non vedere chi agisce nell'illegalità è finita", ha chiarito. (Rin)