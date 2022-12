Ucraina: fonti militari, truppe di Kiev attraversano il fiume Dnipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine avrebbero raggiunto le rive del fiume Dnipro, vicino a Kherson. Lo riferiscono fonti militari ucraine che sui social network hanno pubblicato immagini di un piccolo gruppo di militari mentre attraversano le acque e raggiungono l’altra riva del fiume ad est in un punto dove innalzano la bandiera ucraina. L'Institute for the Study of War (Isw), think tank con sede negli Stati Uniti, sostiene che se questa avanzata sarà confermata, le truppe ucraine potrebbero presto cominciare ad operare sulla riva orientale.(Kiu)