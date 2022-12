Medio Oriente: Eliseo, seconda Conferenza di Baghdad prevista ad Amman entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda Conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato che riunisce Iraq, Giordania, Francia e Paesi vicini si terrà ad Amman “entro la fine dell’anno”. È quanto rivelato dall’Eliseo in seguito ad un colloquio telefonico tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier iracheno Mohammed Shia Sudani. "Dopo il loro incontro del 27 novembre, i due leader hanno concordato di proseguire, insieme alla Giordania, la preparazione del prossimo vertice di Baghdad che riunirà ad Amman i principali leader della regione nonché il presidente della Repubblica entro la fine dell'anno", ha detto l'Eliseo in un comunicato stampa, senza per il momento fornire uleriori dettagli rispetto all'elenco dei partecipanti. Il colloquio telefonico si è incentrato anche sulla situazione regionale. Le due parti hanno condiviso la loro preoccupazione per le crescenti tensioni e Macron ha ribadito che l’Iraq può contare sull’appoggio della Francia “di fronte alle minacce e agli attacchi alla sua sovranità e stabilità nonché nella lotta al terrorismo”.(Frp)