Energia: Meloni, 30 miliardi contro rincari, sbloccate concessioni in Adriatico

- Contro il caro-energia, "il primo grande impegno che avevamo preso, abbiamo liberato 30 miliardi di euro e li abbiamo messi interamente per difendere le imprese e le famiglie di questa nazione". Lo ha detto in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo i provvedimenti sin qui assunti dal suo esecutivo. E poi c'è "il grande tema dell'indipendenza energetica dell'Italia anche per quello che riguarda il gas e allora, ad esempio, abbiamo sbloccato anche alcune concessioni di estrazione di gas nel Mar Adriatico e in cambio della concessione di quelle estrazioni abbiamo preteso dalle aziende che estrarranno di dare quel gas a prezzi bassi alle aziende italiane energivore", ha spiegato Meloni. (Rin)