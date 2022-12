Mediterraneo: Meloni, confronti con almeno 30 capi di Stato e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo siano almeno 30 i capi di Stato e di governo con i quali mi sono confrontata in appena un mese, particolarmente nel campo mediterraneo". Lo ha detto in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo i provvedimenti sin qui assunti dal suo esecutivo. "Credo che nel Mediterraneo l'Italia possa tornare ad avere un ruolo più forte e credo in un'Italia che deve essere rispettata al livello internazionale", ha aggiunto. (Rin)