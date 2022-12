Lukoil: Meloni, garantita continuità produttiva Priolo, non scaricheremo su cittadini costi di scelte internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo in sicurezza le aziende strategiche italiane con un provvedimento che ci ha consentito di garantire la sopravvivenza e la continuità produttiva della raffineria di Priolo che coinvolge un indotto di circa 10 lavoratori in terra di Sicilia". Lo ha detto in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo i provvedimenti sin qui assunti dal suo esecutivo. "Rischiava - ha spiegato - di finire nel calderone delle sanzioni contro la Russia: non scaricheremo sui cittadini italiani i costi delle nostre scelte a livello internazionale". (Rin)