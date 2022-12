© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo siderurgico dell’Oman Jindal Shadeed investirà tre miliardi di dollari per produrre acciaio “verde” nella zona economica speciale del porto di Duqm, sulla costa sud-orientale dell’Oman. Lo ha reso noto il gruppo in un comunicato stampa, secondo il quale l’operazione mira a produrre cinque milioni di tonnellate di acciaio all’anno utilizzando energia da fonti rinnovabili. Il gruppo fornirà prodotti in acciaio a diversi settori tra cui quello automobilistico e dell’energia eolica. L’investimento è stato annunciato in seguito alla firma di un protocollo d’intesa tra Ahmed bin Hassan Al Dheeb, vicepresidente dell'Autorità pubblica per le zone economiche speciali e le zone franche, e l’amministratore delegato del gruppo, Harssha Shetty.(Res)