- "Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto" sulla legge di Bilancio. Lo ha detto in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo i provvedimenti sin qui assunti dal suo esecutivo. "Non c'erano moltissime risorse da spendere per altre materie che per noi sono importanti", ma "rivendichiamo il principio 'non disturbare chi vuole fare'", ha ribadito.(Rin)