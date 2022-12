Ue: Borrell, tetto al prezzo del petrolio russo ridurrà drasticamente le entrate di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tetto al prezzo del petrolio russo, che entrerà in vigore a partire da domani, “ridurrà drasticamente le entrate della Russia, stabilizzerà i prezzi globali dell'energia e mitigherà le conseguenze negative dell'approvvigionamento energetico”. Lo scrive su Twitter l’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, commentando la misura che entrerà in vigore da domani 5 dicembre, ovvero il tetto di 60 dollari al barile alle importazioni di petrolio russo imposto dall'Unione europea in accordo con il G7 e l'Australia.(Beb)