Pnrr: Meloni su Pos, soglia 60 euro indicativa, può essere più bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piccolo importo attualmente valutato da noi è quello della sanzione. La soglia dei 60 euro è indicativa, per me può essere anche più bassa. Su questo c'è ovviamente una interlocuzione con la Commissione europea, perché il tema del pagamento elettronico è uno degli obiettivi del Pnrr, quindi bisogna vedere come andrà a finire l'interlocuzione". Lo ha detto in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riassumendo i provvedimenti sin qui assunti dal suo esecutivo. (Rin)