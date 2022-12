Ucraina: truppe Kiev abbattono elicottero d'attacco russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe del Comando aereo orientale dell'Ucraina hanno abbattuto oggi un elicottero d'attacco russo Kamov Ka-50. Lo ha riferito l'Aeronautica militare ucraina che ha pubblicato un video in cui si vedrebbe l'abbattimento del veicolo militare russo. Non è stata tuttavia svelata la zona in cui l'obiettivo è stato raggiunto, sebbene il Comando sia operativo nella parte orientale dell'Ucraina, regione di Donetsk compresa. (Kiu)