Ucraina: oltre 500 centri abitati senza elettricità dopo bombardamenti russi

- Più di 500 centri abitati in Ucraina sono ancora senza elettricità dopo i bombardamenti russi, che nelle ultime settimane hanno causato ingenti danni alla rete elettrica nazionale. Lo ha confermato il viceministro dell'Interno ucraino, Yevgeny Yenin, all'emittente televisiva nazionale. Secondo Yenin, la Russia continua ad attaccare le infrastrutture vitali del Paese, dal momento che ci sono 507 località in 8 regioni del Paese che sono prive di elettricità. “Il nemico continua ad attaccare le infrastrutture essenziali del Paese. Attualmente, 507 località in otto regioni del nostro Paese sono tagliate fuori dalla fornitura di energia elettrica", ha detto ancora Yenin. "La regione di Kharkiv è la più colpita con 112 villaggi isolati", ha aggiunto. (Kiu)