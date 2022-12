Cina: Blinken, Usa sostengono proteste contro il protocollo sanitario anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono le proteste contro il protocollo sanitario anti Covid-19 in Cina. Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken in un’intervista rilasciata al giornalista Jake Tapper, della “Cnn”, nel programma "State of the Union”. "Certo che lo facciamo", ha detto Blinken in risposta a una domanda sul sostegno dell'amministrazione Biden ai manifestanti che protestano contro le rigide restrizioni anti Covid-19 del governo cinese. "Sosteniamo il diritto delle persone ovunque, sia in Cina, sia in Iran, sia in qualsiasi altro posto, a protestare pacificamente, far conoscere le proprie opinioni, sfogare le proprie frustrazioni”. Blinken ha quindi dichiarato che affronterà la questione con le autorità cinesi quando si recherà in visita a Pechino all’inizio del prossimo anno. “Diremo quello che diciamo sempre, ovvero che i diritti umani e le libertà civili fondamentali vanno al cuore di ciò che siamo come americani. E nessun governo americano, nessun presidente americano resterà in silenzio su questo", ha detto Blinken.(Was)