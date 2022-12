Terzo Valico: Fs, abbattuto diaframma galleria alla presenza di Salvini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, tutti i cantieri del gruppo Fs di opere finanziate con fondi Pnrr "parleranno" un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso. Con una comunicazione dai cantieri e attraverso la sezione dedicata alle opere strategiche del sito internet www.fsitaliane.it sarà più facile e immediato seguire lo stato dei fatti e l’avanzamento di tutte le attività. (Com)