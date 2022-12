Cultura: Trabucco (CG), sostegno totale a sindaco, ma dubbi su gestione Auditorium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È chiaro e evidente che il sindaco di Roma non c'entra nulla nella gestione delle politiche del personale dell'Auditorium Parco della Musica. Da parte del gruppo consiliare Lista Civica Gualtieri non c'è mai stato e non c'è alcun attacco al sindaco, come erroneamente riportato oggi da 'La Repubblica'. Abbiamo manifestato dubbi, legittimi e fondati, sulla gestione delle strategie del personale portate avanti dall'amministratore delegato, Daniele Pitteri, e dalla presidente, Claudia Mazzola, della Fondazione Musica per Roma. Dubbi e perplessità che permangono circa la reale necessità di assunzione di nuovo personale dirigenziale a tempo indeterminato all'Auditorium. Bene ha fatto la presidente della commissione consiliare Bilancio, Giulia Tempesta, a convocare nella prossima riunione ufficiale i vertici della Fondazione per un chiarimento. Al sindaco Gualtieri va il nostro totale sostegno per l'azione di risanamento e sviluppo che, insieme alla Giunta e a tutta la maggioranza, stiamo mettendo in campo. Per una Roma più moderna, più giusta e più solidale". È quanto dichiara in una nota Giorgio Trabucco, capogruppo in assemblea capitolina della lista civica Gualtieri Sindaco.(Com)