Roma: Gualtieri, riqualificati 2 chilometri di Corso Italia, rimossi 140 metri cubi di indifferenziato

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Procedono le operazione "di decoro urbano e riqualificazione su Corso d’Italia, nel tratto di circa 2 chilometri compreso tra piazzale Brasile e piazza della Croce Rossa". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Rimossi circa 140 metri cubi di materiale indifferenziato e circa 100 quintali di materiale vegetale, ramaglie, erba dalle aiuole laterali e centrali. Pulite le Mura Aureliane dalle piante infestanti, cancellate circa 1.200 mq di scritte vandaliche, puliti 138 ricettori idraulici tra griglie, caditoie e bocche di lupo. Verificata inoltre la funzionalità di 1.700 punti luce e ripristinati 71 corpi illuminanti.Ringrazio gli oltre 134 operatori coinvolti in questo lavoro complesso e congiunto che la nostra Amministrazione porta avanti con convinzione per restituire decoro e sicurezza alle strade romane. Queste operazioni stanno diventando ordinarie e continue, con un’attenta programmazione di pulizia e manutenzione. Continuiamo a lavorare senza sosta per migliorare il decoro di Roma". (Com)