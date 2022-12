Usa-Corea del Sud: ministro Commercio di Seul in visita a Washington per discutere legge sull'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio della Corea del Sud, Ahn Duk-geun, si recherà in visita negli Stati Uniti per discutere della legge sull’inflazione introdotta dall’amministrazione di Joe Biden, il cosiddetto “Inflation Reduction Act” (Ira), che esclude dagli incentivi le auto elettriche assemblate fuori dal Nord America. Lo ha reso noto oggi il ministero sudcoreano. Ahn terrà incontri, tra gli altri con il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, e il consigliere senior del presidente degli Stati Uniti per l'innovazione e la transizione all’energia pulita, John Podesta. La legge sull’inflazione Usa ha suscitato nelle autorità sudcoreane la preoccupazione che le case automobilistiche Hyundai Motor e Kia possano perdere terreno nel mercato statunitense, poiché producono veicoli elettrici negli stabilimenti nazionali per l'esportazione negli Stati Uniti. La Corea del Sud ha espresso con forza la necessità di creare eccezioni per i veicoli elettrici di fabbricazione coreana. (Fim)