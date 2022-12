Ue-Usa: von der Leyen, legge su inflazione solleva preoccupazioni in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull’inflazione degli Stati Uniti, la cosiddetta Inflation reduction act (Ira), sta sollevando preoccupazioni anche in Europa, in un contesto molto particolare per l'industria ed economia europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Bruges al Collegio d’Europa. “Innanzitutto il Covid ha esacerbato i colli di bottiglia in molte catene di approvvigionamento critiche” e “l'industria europea ha cercato con cura di riparare gli anelli deboli di queste catene e renderle più resistenti”, ha aggiunto. “Ma questo ha avuto un costo. In secondo luogo, l'approvvigionamento energetico globale è limitato a causa della guerra di aggressione della Russia”, ha sottolineato. “La Russia ha tagliato l'80 per cento della sua fornitura di gasdotto all'Europa in soli otto mesi”, ha proseguito la presidente della Commissione.(Beb)