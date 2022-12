Energia: von der Leyen, nessun blackout in Europa, l’inverno è al sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea è riuscita a fare “qualcosa di veramente straordinario e che molti ritenevano impossibile” con l’approvvigionamento delle scorte energetiche per l’inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Bruges al Collegio d’Europa. “Non solo non ci sono stati blackout in Europa, ma siamo anche riusciti a riempire i nostri depositi di gas di circa il 96 per cento”, ha aggiunto von der Leyen. “Siamo al sicuro per l'inverno. Ma questo avviene a costo di un aumento dei prezzi dell'energia”, ha proseguito la presidente della Commissione Ue. “E tutto ciò influisce sulla competitività di molte industrie europee, in particolare i settori ad alta intensità energetica della nostra economia”, ha evidenziato von der Leyen.(Beb)