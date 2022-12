Milano: bando contributi per imprese in prossimità dei cantieri M4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento di 500mila euro per assegnare contributi a sostegno delle micro e piccole imprese che subiscono un impatto economico dalla vicinanza ai cantieri della M4. L'Amministrazione comunale ha aperto un nuovo bando che consentirà di distribuire fondi alle attività – tra negozi, bar e ristoranti, fornitori di servizi – ubicate presso i fronti stradali direttamente affacciati sui cantieri. "All'inizio di quest'anno, dopo aver chiuso l'ultimo bando da mezzo milione di euro che ci ha permesso di sostenere più di 60 imprese, mi ero impegnata a trovare, entro il 2022, nuovi fondi da erogare – dichiara l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello –. La promessa è stata mantenuta e un nuovo stanziamento viene messo a disposizione delle attività che subiscono disagi e restrizioni a causa dei cantieri della nuova linea metropolitana. L'apertura della prima tratta è stata un momento storico per la città ma questo nuovo bando è il segno che non dimentichiamo le imprese che si trovano sul resto del percorso e testimonia la nostra attenzione costante verso il tessuto produttivo della città". I fondi serviranno a coprire le spese correnti (sostenute nel 2022) come canoni di locazione e spese condominiali, utenze (energia elettrica, gas, telefonia, ecc.), rate di mutuo o leasing per l'acquisto di beni o servizi legati all'attività, spese per il personale, prestazioni di servizi (ad esempio pubblicità, promozione, marketing), canoni e tributi. Il contributo è a fondo perduto. La quota massima erogabile per ogni impresa sarà di 8mila euro, ma comunque non superiore all'80 per cento dell'importo richiesto. Come richiesto dal Consiglio comunale, per le attività commerciali che a causa dei cantieri hanno subito limitazioni superficiali alle occupazioni leggere, è possibile richiedere una contribuzione aggiuntiva fino a un massimo di 4mila euro. Il bando resterà aperto fino al 19 gennaio. L'Amministrazione comunale ha iniziato nel 2016 a erogare contributi alle aziende disagiate dalla presenza del cantiere della nuova linea metropolitana. Ad oggi sono stati distribuiti 6 milioni e 400mila euro in favore di 280 imprese ubicate nelle tre tratte del tracciato Linate – San Cristoforo. (Com)