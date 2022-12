Ue-Usa: von der Leyen, creare un club contro la Cina per le materie prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa e Stati Uniti possono costruire un'alternativa al monopolio istituendo un “club delle materie prime critiche”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento a Bruges al Collegio d’Europa. Partendo dal fatto che Stati Uniti e Unione europea hanno “un vasto interesse comune a preservare la nostra leadership industriale”, von der Leyen ha osservato che ciò richiederà cambiamenti fondamentali nell'industria automobilistica. “Serviranno significativi investimenti privati e pubblici in innovazione, infrastrutture, catene di approvvigionamento e materie prime su entrambe le sponde dell'Atlantico. Ma non si tratta solo di investimenti, si tratta anche di stabilire standard e unire le forze dove ha senso”, ha proseguito la presidente della Commissione Ue citando come esempio al riguardo l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici. “Se l'Europa e gli Stati Uniti concordano su standard comuni, daremo forma a standard globali e non lo lasceremo ad altri”, ha sottolineato. “Oggi la produzione e la lavorazione di alcune di queste materie prime critiche sono controllate da un solo paese, la Cina. L'Europa e gli Stati Uniti possono costruire un'alternativa a questo monopolio istituendo un club delle materie prime critiche”, ha concluso.(Beb)