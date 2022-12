Legge Bilancio: Crosetto, serve ricostruire fotografia reale della ricchezza in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve ricostruire una fotografia reale della ricchezza in Italia, come presupposto per politiche fiscali giuste. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Lucia Annunziata a “Mezzorainpiù” su "Rai 3". “Questa finanziaria aveva due urgenze: i tempi europei e il mondo finanziario che ci stava aspettando sulla porta per fare scattare la temperatura perfetta”, ha detto il ministro. “Con questa finanziaria abbiamo voluto preservare la sopravvivenza del Paese, la base produttiva, chi produce la ricchezza”, ha detto il ministro. “Alla fina è una somma di entrate e uscite che ha dato qualcosa a tutti i ceti e ha tolto ad alcuni che potevano sopportare di più”, ha aggiunto. Tuttavia, ha riconosciuto Crosetto, “va ricostruita una fotografia reale della ricchezza in Italia". “Noi come tutti ci siamo dovuti basare sui dati reali, penso vada ricostruita una fotografia reale della ricchezza in Italia, perché ciò è il presupposto di politiche fiscali giuste”, ha detto il ministro.(Res)