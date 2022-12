Legge Bilancio: Crosetto, per combattere evasione serve stato efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada per combattere l’evasione è rendere lo Stato efficiente e obbligare le persone a pagare in cambio di servizi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Lucia Annunziata a “Mezzorainpiù”. “Ci sono redditi non compatibili con alcune vite, è evidente che c’è una parte che non dichiara, che non versa le tasse”, ha detto il ministro. “Il tutto si basa su una giustificazione morale, che è quella di avere a che fare con uno Stato che quando deve comportarsi bene con i cittadini non lo fa, uno Stato che fa fallire le aziende che hanno crediti nei suoi confronti. La strada per combattere l’evasione è rendere lo Stato efficiente e obbligare le persone a pagare in cambio di servizi. È un percorso che si fa assieme”, ha detto Crosetto.(Res)