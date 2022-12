Ucraina: Crosetto, "fastidiose" le accuse di Conte su governo guerrafondaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’Ucraina il ministero della Difesa sta dando esecuzione alle decisioni del governo precedente. Per questo le accuse del leader del M5s, Giuseppe Conte, che definisce “guerrafondaio” il governo sono “fastidiose”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Lucia Annunziata a “Mezzorainpiù” su "Rai 3". “Il governo non ha approvato l’invio delle armi, ma la cornice giuridica all’interno della quale potrà mandare aiuti all’Ucraina di ogni tipo. Questo governo non ha ancora deciso nulla, per quello mi ha dato fastidio il termine ‘guerrafondaio' che usa Conte, perché quello che stiamo facendo adesso risale al governo precedente", ha aggiunto. "Io sto dando esecuzione all’invio di materiale approvato dallo scorso governo, il ministero sta dando esecuzione a decisioni dell’altro governo, governo di cui Conte faceva parte”, ha sottolineato Crosetto. (Res)