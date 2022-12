Legge Bilancio: Renzi, è mediocre, benzina e sigarette? Robe da prima Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me questa legge di Bilancio è veramente mediocre: da ieri è aumentata la benzina perché Meloni ha tolto lo sconto sulle accise che aveva introdotto Draghi e dal primo gennaio aumentano le sigarette". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Benzina e sigarette sono robe da prima Repubblica", ha aggiunto. Quando vedo la premier "fare sport contro le accise e poi aumenta la benzina, dico che la sua tanto sbandierata coerenza va farsi friggere", ha concluso Renzi. (Rin)