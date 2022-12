Lombardia 2023: Peluffo (Pd), Renzi abbandoni tatticismi e Moratti, noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fa piacere che Renzi, dopo che ha interrotto il percorso contro la giunta Fontana che il centrosinistra lombardo portava avanti da più di un anno, oggi ci definisca amici. E' ovvio che abbiamo convergenze, per questo gli dico di guardare avanti e di centrare l'obiettivo: il cambiamento in Lombardia. Se Renzi vuole giocarsi la partita da vincente e non da spettatore noi ci siamo: ritiri il sostegno alla Moratti e liberi dai tatticismi romani i rappresentati lombardi di Azione e Italia Viva". Lo afferma in una nota il segretario del Pd lombardo Vinicio Peluffo. "Altrimenti il dubbio è che l'appello di Renzi abbia un unico significato, mettere le mani avanti per la sconfitta. Infatti i sondaggi dicono chiaramente che Letizia Moratti arriverà terza senza neanche entrare in Consiglio regionale. Non un gran viatico per il suo Terzo Polo".(Com)