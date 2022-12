Autonomia: Calderoli, irricevibile per Schlein? Era favorevole fino a 40 giorni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Liberissima la candidata alla segretaria del Pd, Elly Schlein, di definire 'irricevibile' la proposta di Autonomia regionale su cui stiamo lavorando, raccogliendo contributi da tutte le Regioni. Mi permetto però di far notare a Elly Schlein che almeno un po' di coerenza non guasterebbe: fino a 40 giorni fa la Schlein era la vice presidente della Regione Emilia Romagna, lo era dal gennaio 2020 dunque da quasi tre anni, e in questo lungo periodo l’Emilia Romagna, peraltro rapportandosi con due diversi governi nazionali, ha portato avanti la sua richiesta per avere 15 materie da gestirsi autonomamente come illustrato in un’apposita pagina del sito ufficiale della Regione. Non solo, sempre la Regione ha ufficialmente ribadito nero su bianco, in una nota del 4 marzo 2021 (quando la Schlein era vicepresidente) che 'la Regione Emilia-Romagna punta ad ottenere maggiore autonomia legislativa e amministrativa per poter gestire direttamente, e con risorse certe, materie fondamentali per l’ulteriore crescita sociale ed economica dei propri territori, oltre che per la semplificazione delle procedure amministrative e dei meccanismi decisionali'. Liberissima la Schlein di cambiare idea in questi ultimi 40 giorni, ma ripeto almeno la coerenza verso la posizione istituzionale pro autonomia regionale che ha condiviso per quasi tre anni". Lo dichiara Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)