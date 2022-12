Vaticano: Papa, per accogliere Dio bisogna scendere dal piedistallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, commentando prima della recita dell'Angelus, il Vangelo della Liturgia, presentando la figura di Giovanni Battista ha detto: "Per accogliere Dio non importa la bravura, ma l'umiltà; bisogna scendere dal piedistallo e immergersi nell'acqua del pentimento". Il Pontefice ha spiegato come spesso "guardiamo gli altri dall'alto in basso, pensando di essere migliori di loro, di tenere in mano la nostra vita, di non aver bisogno ogni giorno di Dio, della Chiesa, dei fratelli". Francesco ha però sottolineato la necessità, in questo tempo di Avvento di "toglierci le nostre maschere e metterci in coda con gli umili; per liberarci dalla presunzione di crederci autosufficienti, per andare a confessare nostri peccati e accogliere il perdono di Dio, per chiedere scusa a chi abbiamo offeso. Così comincia una vita nuova". Il pontefice ha poi esortato a "purificarci dal senso di superiorità, dal formalismo e dall'ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi, e in Gesù il Salvatore che viene per noi". Quindi il Santo Padre ha concluso: "ricordiamoci ancora una cosa: con Gesù la possibilità di ricominciare c'è sempre. Sempre. Egli ci aspetta e non si stanca mai di noi". (Civ)