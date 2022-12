M5S: Renzi, Conte è ciò che noi non vogliamo fare, è il niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe 'Condono' Conte è l'uomo che è capace di sostenere tutto e il contrario di tutto e quando uno è così significa che è il niente". Lo ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il suo intervento iniziale all'assemblea nazionale di Italia Viva. "Quello che fa Giuseppe Conte è tentare di diventare il leader della sinistra e cerca di irretire come una sirena il Pd che era in prima fila con noi a combattere. Giuseppe Conte è tutto ciò che noi non vogliamo fare, noi siamo il suo opposto" ha attaccato Renzi. "Noi crediamo ai nostri ideali, non li cambiamo per una poltrona. Posso perdere una battaglia ma non posso perdere la credibilità nelle sfide che faccio", ha poi chiosato il leader di Italia Viva. (Rem)