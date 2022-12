Iv: Renzi, partito unico sarà casa di tanti progetti, continuiamo ad impegnarci in politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo più libertà di quella che avevamo dieci anni fa perché abbiamo visto in faccia chi ha cercato di farci fuori e distruggerci. Noi continuiamo a credere e a impegnarci in politica. Mi auguro che il partito unico sia nel 2024 la casa dei progetti politici europei, della salute, della cultura, dell'Europa e del lavoro". Lo ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il suo intervento iniziale all'assemblea nazionale di Italia Viva in corso a Milano. (Rem)