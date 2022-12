Legge Bilancio: Foti (Fd'I), Bonomi e Landini? Attenti a quei due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonomi e Landini? Siamo in presenza di una situazione da definire con una battuta: attenti a quei due. Da una parte Confindustria, dall'altra parte il sindacato della Cgil. Il governo non è che non sia figlio di nessuno, è figlio di un elettorato che si è espresso chiaramente su un programma che viene mantenuto. Questo non è un difetto ma deve essere ascritto ai pregi. A me pare che sia abbastanza contraddittoria la posizione di Confindustria e Cgil. In primo luogo vi sono 20 miliardi di questa manovra finanziaria, che ne comprende complessivamente 35, che sono riservati, al rincaro energia. Ossia per abbattere bollette di luce e gas per famiglie e imprese. E' evidente che questa manovra ha gran parte delle risorse a favore di lavoratori e imprenditori. Francamente mi sembra strano che si faccia finta di non capire il momento che stiamo vivendo. Sappiamo benissimo che se non vi fossero quelli interventi sulle imprese molte di esse sarebbero state costrette ad attivare la cassa integrazione". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti, intervistato da Sky Agenda. (Rin)