Spagna: sondaggio, Pp vincerebbe elezioni con il 29,1 per cento ma senza maggioranza assoluta (2)

- Senza il sostegno della formazione sovranista, in ogni caso i popolari non avrebbero alcuna possibilità di occupare il palazzo della Moncloa (sede della presidenza del governo). Nel blocco di sinistra, i socialisti di Sanchez si assicurerebbero 106 deputati, 14 in meno di quelli attuali, mentre il partner di minoranza dell'esecutivo, Unidas Podemos, con il 9,9 per cento dei voti otterrebbe 23 scranni. Il calo della formazione viola non implica un parallelo aumento delle prospettive del Psoe. Tutto indica che gli elettori persi dal partito di minoranza di governo si trovano, almeno per il momento, nel blocco degli indecisi o degli astensionisti. (Spm)